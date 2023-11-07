بسبب إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر في الشرق الأوسط «فيديوجراف»

العالم الهولندي حذر من زلزال البحر الميت بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة .. واصل عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس تغريداته المخفية حيث حذر من وقوع زلزال كبير بمنطقة الشرق الأوسط نتيجة لكم المتفجرات التي قصفتها إسرائيل على غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر؛ مؤكدا أن ذلك قد يؤدي إلى زلزال كبير بالمنطقة.

تطورات حرب غزة

وعبر منصة إكس؛ غرد العالم الهولندي المثير للجدل على حسابه قائلا : "على العالم أن يجبر إسرائيل على وقف هذا الجنون وبصرف النظر عن الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، فإن هذا القصف سيكون له في نهاية المطاف تأثير زلزالي كبير على المنطقة وسيؤدي إلى تسريع حدوث زلزال كبير على طول البحر الميت".

اقرأ أيضًا: مدة غياب رضا سليم بعد إصابته في مباراة الأهلي وصن داونز «فيديوجراف»

للمزيد حول ما قاله العالم الهولندي فرانك هوجربيتس الذي حذر من زلزال البحر الميت بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة وما آخر تطورات حرب غزة شاهد الفيديوجراف التالي: