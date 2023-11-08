خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة «فيديوجراف»

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مصر وتطورات حرب غزة
مصر وتطورات حرب غزة التي تشنها إسرائيل

مصر وتطورات حرب غزة التي تشنها إسرائيل.. لم يألُ الرئيس عبدالفتاح السيسي جهدا في دعم ومساندة القضية الفلسطينية منذ تولي الحكم في 2014، فلا يوجد محفل شارك به إلا وتحدث عن أهمية القضية الفلسطينية وضرورة حل الدولتين، خاصة بعد الصراع المستمر حتى الآن في قطاع غزة.

مصر وتطورات حرب غزة

وتعد مصر أولى الدول التي تهتم بالقضية الفلسطينية، ولا تتخلى مرة واحدة عن الشعب الفلسطيني، بل دائما تقوم بدعمه ومساندته، وقد سعت مصر ولا تزال التوصل إلى حل شامل وعادل لهذه القضية يستند إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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للمزيد حول تطورات حرب غزة وموقف مصر من العدوان الإسرائيلي على فلسطين المحتلة وسكان قطاع غزة المحاصر وكلمة الرئيس السيسي بشأن قضية فلسطين المحتلة شاهد الفيديوجراف التالي: 

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