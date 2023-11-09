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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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«ضرب أمي وقلعني الحجاب واتحرش بيا».. تطور صادم في مشاجرة ابنة هبة قطب داخل مول شهير «فيديوجراف»

صدى البلد

تطورات مشاجرة ابنة هبة قطب في هايبر الشيخ زايد .. كشفت دينا هشام ابنة الدكتورة هبة قطب كواليس التعدي عليها وعلى والدتها، أمام مول شهير بالشيخ زايد حيث كتبت ابنة خبيرة العلاقات الأسرية، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل جديدة في المشاجرة التي وقعت بينها وبين موظف في جامعة الدولة العربية.

مشاجرة ابنة هبة قطب في هايبر الشيخ زايد

قالت ابنة هبة قطب: "الراجل اتحرش بيا ومسكني من جسمي، كل ده بسبب ركنة العربية، ومش كده وبس قلعني الحجاب في الشارع ولما والدتي نزلت عمل معاها نفس الكلام".

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للمزيد حول تفاصيل مشاجرة ابنة هبة قطب في هايبر الشيخ زايد مع موظف بجامعة الدول العربية وماذا قالت هبة قطب في الفيديو وماذا قال الموظف في محضر الشرطة شاهد الفيديوجراف التالي:

هبة قطب ابنة هبة قطب مشاجرة ابنة هبة قطب هايبر الشيخ زايد الشيخ زايد

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