«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

فيديو بيومي فؤاد ومحمد سلام خلال عرض مسرحية زواج اصطناعي .. انتشرت خلال الساعات الماضية، أخبار، تفيد بهجوم الفنان بيومي فؤاد، على الفنان محمد سلام، خلال عرض مسرحيته زواج اصطناعي، وأن هناك ارتباطًا لذلك بما يحدث في غزة وفلسطين المحتلة.

فيديو بيومي فؤاد ومحمد سلام

علم “صدى البلد” أن مشهد الفيديو المنتشر للفنان بيومي فؤاد، قد اقتُص جزء منه وهو يقول: "هو عيل بالنسبالي ملهوش لازمة.. أحب أقدم لكم المخرج محمد المحمدي"، لذلك بدأت الأزمة بسبب اقتصاص الجزء الأول من المشهد، وأن هناك علاقة لذلك بما يحدث في غزة وفلسطين المحتلة.

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للمزيد حول حقيقة فيديو بيومي فؤاد ومحمد سلام خلال عرض مسرحية زواج اصطناعي وماذا جاء في الفيديو المنتشر على وسائل التواصل وما علاقة ذلك بأحداث غزة وفلسطين المحتلة شاهد الفيديوجراف التالي: