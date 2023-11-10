هل اعتزلت مشيرة إسماعيل الفن بعد الحجاب؟  «فيديوجراف»

حقيقة اعتزال مشيرة إسماعيل .. نفت الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل الأخبار المغلوطة بشان اعتزالها الفن، مؤكدة أن كل ما يتردد بشان هذا الأمر غير صحيح.

حقيقة اعتزال مشيرة إسماعيل

مشيرة إسماعيل قالت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "أنا غير معتزلة الفن كما يعتقد البعض، وقد قدمت اعمال عديدة بعد ارتدائي الحجاب ، ولعل اول امر فعلته بعد تلك الخطوة هو ظهوري في برنامج صباح الخير يا مصر، وأعلنت من خلاله أنني مستمرة في تقديم أعمال فنية".

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