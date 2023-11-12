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رئيس التحرير
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مأساة الدقيقة 24.. شاهد لحظة وفاة نجم منتخب غانا على أرض الملعب «فيديوجراف»

لحظة وفاة لاعب منتخب
لحظة وفاة لاعب منتخب غانا على أرض الملعب

لحظة وفاة لاعب منتخب غانا .. في مشهد صعب، يعيد إلى الأذهان وقائع سابقة في عالم كرة القدم، اتسمت بالمفاجأة المأساوية، حيث لفظ لاعب منتخب غانا رافائيل دوامينا أنفاسه الأخيرة على أرض الملعب.

لحظة وفاة لاعب منتخب غانا

رافائيل دوامينا لاعب المنتخب الغاني البالغ من العمر 28 عام والمولود في 12 سبتمبر 1995 في غانا، والذي احترف في الدوري النمساوي والإسباني قبل ذلك، وودع الملاعب في مشهد مأساوي.

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