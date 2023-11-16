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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

محمد حمدي يرفض التجديد
محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز

صفقات النادي الأهلي .. فرج عامر، رئيس نادي سموحة، كشف عبر صفحته بفيسبوك، تفاصيل تجديد اللاعب محمد حمدي لنادي بيراميدز.

صفقات النادي الأهلي

وكتب: "عرض بيراميدز لمليون و300 ألف دولار سنويًا علي اللاعب الدولي محمد حمدي الجناح الأيسر لم يكن كافيا لتجديد عقده مع بيراميدز، محمد حمدي نفي تجديد عقده مع بيراميدز، وطالب بغلق هذا الموضوع ونفي نفيا قاطعا توقيعه علي أي عقد جديد لبيراميدز، وأكد أنه لن يتنازل عن حلمه بالعودة للعب للاهلي مجددا، وكل ما يعلنه بيراميدز حول هذا الموضوع  لم يحدث حتي الآن".

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