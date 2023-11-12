3 مطالب عاجلة في قمة الرياض بشأن فلسطين.. فيديوجراف

البيان الختامي لـ القمة العربية الإسلامية بالرياض بشأن فلسطين المحتلة .. انطلقت أمس السبت أعمال القمة العربية الإسلامية بشأن الأوضاع في غزة، بعد أكثر من شهر على اشتعال الصراع.

قمة الرياض

ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أكد خلال افتتاح أعمال قمة الرياض، أن المملكة العربية السعودية تجدد رفضها لهذه الحرب الشعواء التي يتعرض لها الفلسطينيون، مؤكدًا رفض الرياض للحرب على غزة ومطالبة بالوقف الفوري للاعتداءات والإفراج عن الرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية.

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