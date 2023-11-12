عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

3 مطالب عاجلة في قمة الرياض بشأن فلسطين.. فيديوجراف

القمة العربية الإسلامية
القمة العربية الإسلامية في الرياض

البيان الختامي لـ القمة العربية الإسلامية بالرياض بشأن فلسطين المحتلة .. انطلقت أمس السبت أعمال القمة العربية الإسلامية بشأن الأوضاع في غزة، بعد أكثر من شهر على اشتعال الصراع. 

قمة الرياض

ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أكد خلال افتتاح أعمال قمة الرياض، أن المملكة العربية السعودية تجدد رفضها لهذه الحرب الشعواء التي يتعرض لها الفلسطينيون، مؤكدًا رفض الرياض للحرب على غزة ومطالبة بالوقف الفوري للاعتداءات والإفراج عن الرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية.

اقرأ  أيضًا: انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

هل اعتزلت مشيرة إسماعيل الفن بعد الحجاب؟  «فيديوجراف»

إسرائيل تسحب حيوانات منوية من جثث قتلى هجوم حماس .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

للمزيد حول تفاصيل القمة العربية الإسلامية بالرياض بشأن فلسطين المحتلة وماذا جاء في البيان الختامي لـ قمة الرياض شاهد الفيديوجراف التالي:

فلسطين الجيش الإسرائيلي قمة الرياض القمة العربية الإسلامية القمة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسر حاجز الـ 1400.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد| صور

تجنب الاستغلال| قائمة بأسعار السجائر الحقيقية.. و35 جنيها زيادة غير رسمية

ماذا قال خالد بيبو عن تصعيد ناشئين بالأهلي في غياب الدوليين| خاص

حكم مباراة أرسنال وبيرنلي يرفض مشاركة محمد النني.. ما السبب؟

شبورة وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

هاني سرحان يحتفل بحفل زفافه على بسمة داوود في هذا الموعد

تصريح ناري من علاء عبد العال عن مستوى موديست مع الأهلي

موضوعات متعلقة

«ضرب أمي وقلعني الحجاب واتحرش بيا».. تطور صادم في مشاجرة ابنة هبة قطب داخل مول شهير «فيديوجراف»

الطفل النابغة .. نقل طالب من 6 ابتدائي إلى كلية العلوم بتوجيه رئاسي «فيديوجراف»

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة «فيديوجراف»

«مفيش سوبر مان تاني»..هؤلاء هم الأبطال الجدد في مخيلة جيل غزة «فيديوجراف»

موظفو الخارجية الأمريكية ينقلبون على بايدن.. وثيقة مسربة تصدم إسرائيل وتنتصر لغزة «فيديوجراف»

بسبب إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر في الشرق الأوسط «فيديوجراف»

إسرائيل تستهدف سكان غزة بأسلحة بيولوجية .. ماذا جاء في التقرير الطبي الأخطر؟ «فيديوجراف»

ترشيحاتنا

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

بعد سقوط أمطار غزيرة.. سيول وفيضانات تضرب شمال فرنسا

حسن مصطفى : جوزيه رفض إيقافي.. وكهربا بيحب اللقطة

فضل سورة الفلق.. تنجيك من 7 مصائب يومية فلا تضيعها

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن مشاركة الزمالك في السوبر المصري

نتنياهو ينوي السيطرة على غزة بعد الحرب وبايدن يطلب توضيحا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنب الاستغلال| قائمة بأسعار السجائر الحقيقية.. و35 جنيها زيادة غير رسمية

صور خطوبة شقيق أحمد داش تثير الجدل على السوشيال ميديا

مهتم بكل خطوة.. أسما شريف منير تتغزل في طليقها

سهل ولذيذ.. طريقة عمل التراميسو

فيديو

3 مطالب عاجلة في قمة الرياض بشأن فلسطين.. فيديوجراف

عقوبات منتظرة.. اشتباكات الألتراس بالجونة تحرج المسؤلين وتعيد المنظومة لنقطة الصفر|فيديو

ناقد رياضي: التخلص من الألتراس" توجه سليم".. وهذا هو الحل

تحذيرات وطرح حلول.. ماذا قال الرئيس السيسي في قمة الرياض عن غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ