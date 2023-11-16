بالتزامن مع اقتحام مستشفى الشفاء.. قصة ممرضة مزيفة استغاثت من حماس «فيديوجراف»

اقتحام مستشفى الشفاء في غزة بعد فيديو الممرضة الإسرائيلية المزيفة التي زعمت أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس تسيطر عليه .. روّجت حسابات إسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مزيّف لامرأة ادعت أنّها ممرضة في مستشفى الشفاء، موجّهة اتهامات لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالاستيلاء على الأدوية ومنعها المرضى من مغادرة المستشفى.

ممرضة الموساد المزيفة

يندرج فيديو ممرضة مستشفى الشفاء المزيفة في إطار تزييف إسرائيل المستمرّ للحقائق، بهدف التلاعب بالرأي العام العالمي لتبرير ما تقوم به من إبادة للمدنيين في قطاع غزة.

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وأثار مقطع الفيديو موجة سخرية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، أدت إلى حذف حساب تابع للموساد لهذا الفيديو.

للمزيد حول تفاصيل اقتحام مستشفى الشفاء في غزة بعد فيديو الممرضة الإسرائيلية المزيفة التي زعمت أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس تسيطر عليه، وكيف روّجت حسابات إسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ممرضة مستشفى الشفاء المزيف لتبرير اقتحام المستشفى شاهد الفيديوجراف التالي: