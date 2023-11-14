مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

فيديو جنوب سيناء سائح إسرائيلي .. انتشر أمس على موقع التواصل الاجتماعي “x” تويتر سابقا مقطع فيديو قامت فتاتان بالتقاطه لـ سائح تحرش بهما في جنوب سيناء.

فيديو جنوب سيناء سائح إسرائيلي

تم تداول الفيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتقد البعض أن السائح جنسيته إسرائيلية حيث ردد في الفيديو عبارات وألفاظ بذيئة منها «هذه الأرض ملك لإسرائيل ولا أحد يستطيع فعل شيء معي».

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للمزيد حول فيديو جنوب سيناء سائح إسرائيلي وماذا جاء في فيديو جنوب سيناء ورد فعل الأجهزة الأمنية في بجنوب سيناء شاهد الفيديوجراف التالي: