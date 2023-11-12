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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا «فيديوجراف»

ريهام حجاج
ريهام حجاج

صور ريهام حجاج زوجة رجل الأعمال محمد حلاوة .. خطفت الفنانة ريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة الأنظار إليهما أثناء تواجدهما أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة، ليتصدر التريند عبارة «حجاب ريهام حجاج». 

حجاب ريهام حجاج

علقت ريهام حجاج عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» عديد من التعليقات الإيجابية، والتي تهنئها على العمرة بصحبة زوجها.

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للمزيد حول صور ريهام حجاج وقصة حجاب ريهام حجاج وظهورها الأحدث بصحبة زوجها محمد حلاوة ورد فعل الجمهور وماذا قالت عن حرب غزة شاهد الفيديوجراف التالي:

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