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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مفاجأة للجمهور.. هل يعود بن شرقي وطارق حامد إلى الزمالك ؟ «فيديوجراف»

هل يعود بن شرقي وطارق
هل يعود بن شرقي وطارق حامد إلى الزمالك ؟

حقيقة عودة طارق حامد وأشرف بن شرقي إلى فريق نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي المقبل .. تصدر اسم الثنائي بن شرقي وطارق حامد حديث جمهور نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية، وهناك أقاويل تؤكد عودتهما إلى نادي الزمالك مرة أخرى.

حقيقة عودة أشرف بن شرقي وطارق حامد إلى الزمالك

علق أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك على الأنباء المترددة بخصوص عودة الثنائي طارق حامد والمغربي أشرف بن شرقي في الميركاتو الشتوي المقبل.

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للمزيد حول حقيقة عودة طارق حامد وأشرف بن شرقي إلى فريق نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي المقبل وسر تواجد طارق حامد قبل مباراة مصر وجيبوتي، وسر ذهابه إلى نادي الزمالك؛ شاهد الفيديوجراف التالي: 

طارق حامد أشرف بن شرقي الزمالك نادي الزمالك مصر وجيبوتي

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