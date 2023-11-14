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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

أوسوريو
أوسوريو

سر اجتماع أوسوريو المدير الفني السابق لـ نادي الزمالك بـ أمير مرتضى منصور وقرارات مجلس الزمالك الأخيرة بشأن إقالة أوسوريو .. أثيرت حالة من الجدل عقب ظهور خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، مع أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالنادي سابقًا. 

سر اجتماع أوسوريو وأمير مرتضى

عقب انتشار الصورة على السوشيال ميديا ، فوجئ الجميع اليوم الاثنين بتوجه أوسوريو إلى اتحاد الكرة متجاهلا موعد جلسته مع مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب ، وظن الجميع أنه داخل الجبلاية ليشكو القلعة البيضاء.

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للمزيد حول سر اجتماع أوسوريو المدير الفني السابق لـ نادي الزمالك بـ أمير مرتضى منصور وقرارات مجلس الزمالك الأخيرة بشأن إقالة أوسوريو شاهد الفيديوجراف التالي:

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