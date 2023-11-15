بعد أقل من سنتين..انتهاء قصة زواج بوسي وهشام ربيع «فيديوجراف»

طلاق بوسي وهشام ربيع .. لم تظهر الفنانة بوسي إلى العلن للتعليق على خبر انفصالها عن زوجها رجل الأعمال هشام ربيع، ولكن كان لها رد فعل مفاجئ.

طلاق بوسي وهشام ربيع

قررت بوسي إخفاء كل صورها التي تجمعها بزوجها السابق هشام ربيع على حسابها بتطبيق "إنستجرام"، بالتزامن مع إعلانه الانفصال عنها.

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