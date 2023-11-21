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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. فيديو جراف

خبير يكشف مفاجأة
خبير يكشف مفاجأة حول التخزين الخامس لـ سد النهضة الإثيوبي

الاستعداد لـ الملء الخامس لسد النهضة في إثيوبيا يجري على قدم وساق دون التفات إلى استغاثات مصر والسودان وحقوقهما المائية في نهر النيل .. كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، آخر تطورات سد النهضة الهندسية. 

تطورات سد النهضة في إثيوبيا والملء الخامس لسد النهضة 

 

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للمزيد حول تطورات سد النهضة في إثيوبيا وموعد الملء الخامس لسد النهضة وتفاصيل الاستعداد لـ الملء الخامس لسد النهضة شاهد الفيديوجراف التالي:

سد النهضة الملء الخامس الملء الخامس لسد النهضة اثيوبيا مصر والسودان

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