تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. فيديو جراف

الاستعداد لـ الملء الخامس لسد النهضة في إثيوبيا يجري على قدم وساق دون التفات إلى استغاثات مصر والسودان وحقوقهما المائية في نهر النيل .. كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، آخر تطورات سد النهضة الهندسية.

تطورات سد النهضة في إثيوبيا والملء الخامس لسد النهضة

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