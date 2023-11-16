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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

طبيب يفقد نصف وزنه
طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات

كيف تفقد وزنك وتهزم مرض السكري ؟ طبيب يدعى مايكل موسلي، يعمل في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في مانشستر بإنجلترا، أثار الكثير من الجدل، وذلك فقدانه أكثر من نصف وزنه والتخلص من مقاومة الأنسولين، باتباع نظام غذائي سريع وهو برنامجFast 800  الغذائي.

كيف تفقد وزنك وتهزم مرض السكري

رغم عمله في قطاع الرعاية الصحية وفهمه المهني لتأثير زيادة الوزن، إلا أن خيارات أسلوب حياته السابقة كان لها تأثير كبير على صحته وتخلصه من مرض السكري.

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للمزيد حول برنامجFast 800 وكيف تفقد وزنك وتهزم مرض السكري وماذا فعل الطبيب الإنجليزي من خلال برنامجFast 800 شاهد الفيديوجراف التالي:

السكري كيف تفقد وزنك طريقة التخسيس Fast 800 برنامج Fast 800

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