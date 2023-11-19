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إلهام أبو الفتح
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محاسب بالشركة وضع الخطة .. تفاصيل السطو على سيارة الجيزة وسرقة مليون جنيه «فيديوجراف»

تفاصيل السطو على
تفاصيل السطو على سيارة وسرقة مليون جنيه بالجيزة

تفاصيل السطو المسلح على سيارة الجيزة .. كشفت  أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (سائق، مرافقه- مقيمان بالبحيرة) بأنه حال استقلالهما سيارة (نقل) قيادة الأول وبحوزتهما مبلغ مالى من توريدات خاصة بالشركة عملهما (مليون و170ألف جنيه) وسيرهما بدائرة القسم فوجئا بسيارة "ميني باص" يستقلها "مجهولين" قاموا باستيقافهما وادعوا أنهم رجال شرطة وسرقة المبلغ المالي. 

تفاصيل السطو على سيارة الجيزة

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية عن أن وراء ارتكاب الواقعة ( 6 أشخاص - مقيمين بمحافظتي الجيزة والبحيرة).

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