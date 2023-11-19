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جنود الاحتلال يطبقون بشريات الرسول للنصر.. إسرا.ئيل تزرع شجر الغرقد في غزة|فيديوجراف

إسرا.ئيل تهرول لزراعة
إسرا.ئيل تهرول لزراعة شجر الغرقد في غزة

هرع الجنود والضباط بجيش الاحتلال الصهيوني، إلى زراعة شجر الغرقد منذ بدء حرب غزة ما سبب ذلك ؟ في تقرير يرصد الظاهر السلبية لأفعال الجنود الإسرائيليين المنخرطين في الهجوم البرى على قطاع غزة، تحدث الجيش الإسرائيلي عن ظاهرة غريبة، وهي قيام عدد كبير من الجنود بالحرص على زرع أشجار داخل قطاع غزة، هذا بجانب ممارسة أخرى تتحدث قيادة الجيش أنها مؤشر على عدم الانضباط داخل الجيش. 

شجر الغرقد وحرب غزة

تحت عنوان "الضباط يحذرون من مشاكل مثيرة للقلق في سلوك المقاتلين في غزة"، تحدث صحيفة ولا العبرية، ونقلا عن تقرير عسكري إسرائيلي، ظاهرة زرع الشجر داخل القطاع، وأن هذا الأمر يتم بشكل مكثف، وبمخالفة لأوامر الجيش والضباط، والملفت للنظر أن تلك المجموعة الكبيرة من الأشجار، قام الضباط بإحضارها خصيصا من إسرائيل قبل المجيء إلى قطاع غزة.

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للمزيد حول سر شجر الغرقد الذي يزرعه جنود وضباط إسرائيليون منذ بدء حرب غزة وما سبب ذلك شاهد الفيديوجراف التالي:

إسرائيل شجر الغرقد غزة حرب غزة الغرقد

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