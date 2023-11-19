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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

طوفان الأقصى وتراخيص السلاح يثير قلق السيدات في إسـ.رائـ.يل.. ما السبب| فيديو جراف

فتح تراخيص السلاح
فتح تراخيص السلاح يثير قلق السيدات في إسـ.رائـ.يل

طوفان الأقصى وحمل السلاح في إسرائيل قرار فتح الباب للمخاوف النسائية من زيادة معدل العنف المنزلي، فـ 1700 رخصة سلاح يوميًا تحرك عواصف الخوف بين النساء خلف جدران البيوت الإسرائيلية، نتيجة تلاقي تسهيل حمل السلاح بموجات العنف المنزلي. 

طوفان الأقصى وحرب غزة

إذ تخشى النساء اللواتي يعانين من العنف المنزلي في إسرائيل، على سلامتهن بشكل متزايد بسبب قرار حمل السلاح، إثر تخفيف شروط الحصول على رخص حمل السلاح في إطار الحرب الدائرة في غزة، وفق تقارير إسرائيل.

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للمزيد حول قرار حمل السلاح في إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى وبدء حرب غزة ومخاوف السيدات في إسرائيل من تبعات هذا القرار شاهد الفيديوجراف التالي:

إسرائيل حرب غزة طوفان الأقصى حمل السلاح غزة

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