اختفاء ابن الرئيس الإسرائيلي في غزة.. هل مات أم وقع في الأسر؟ «فيديوجراف»

أين ابن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج ؟ مواقع التواصل الاجتماعي اشتعلت خلال الساعات الأخيرة، فور انتشار خبر فقدان التواصل مع ابن رئيس الكيان الإسرائيلي، الذي لم يعرف اسمه حتى الآن، ولم يعلن عنه أحدًا من أهله، ولم يتمكنوا من الوصول إليه، الأمر الذي أثار الشكوك حول اتخاذه اسيرا أو ربما مقتله.

أين ابن الرئيس الإسرائيلي

كشفت هيئة البث الإسرائيلية ان زوجة الرئيس الإسرائيلي "إسحق هرتسوج" فقدت الاتصال بابنها الجندي الذي كان مع القوات المتوغلة بريًا في حرب غزة.

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للمزيد حول مكان اختفاء ابن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج وماذا قالت زوجة الرئيس الإسرائيلي عن اختفاء ابنها في خضم حرب غزة شاهد الفيديوجراف التالي: