وصلت لأقسام الشرطة..القصة الكاملة لـ خناقة فادي خفاجة ومها أحمد على تيك توك «فيديوجراف»

تفاصيل خناقة فادي خفاجة ومها أحمد على تيك توك .. احتل الخلاف بين الفنانة مها أحمد والفنان الشاب فادي خفاجة ، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث جوجل، خلال الأيام القليلة الماضية، خاصةً أن خناقة فادي خفاجة ومها أحمد تيك توك تخطت كونها مشادة كلامية عبر منصات السوشيال ميديا ووصل إلى أقسام الشرطة.

تفاصيل خناقة فادي خفاجة ومها أحمد تيك توك

بدأت القصة عندما ظهرت الفنانة مها أحمد في أحد فيديوهات البث المباشر «لايف» عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «تيك توك» مع الفنان الشاب فادي خفاجة، وأظهر مقطع الفيديو الذي تمّ بثه بشكل مباشر، خروج مها أحمد عن النص وقامت بسب عدد من متابعيها الذين تطاولوا عليها بألفاظ بذيئة، حيث اعترض البعض على وجودها من الأساس على التطبيق ومشاركتها في التحديات عليه.

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