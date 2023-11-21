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«سنبيدهم جميعًا ونعود لحرث حقولنا».. أغنية صادمة لأطفال إسرائيليين ضد غزة «فيديوجراف»

أغنية صادمة لأطفال
أغنية صادمة لأطفال إسرائيليين ضد سكان غزة

أغنية الصداقة الإسرائيلية في اليوم العالمي للطفل وفي خضم حرب غزة تثير امتعاضًا دوليًا ضد إسرائيل ..  يبدو أن الاحتفال بيوم الطفل العالمي في إسرائيل ذات طابع خاص من نوعه، حيث يتم فيه زرع الكراهية والعنف والأكاذيب في نفوس الأطفال الإسرائيليين.

كلمات أغنية الصداقة الإسرائيلية ضد غزة

من أثير هيئة البث الإسرائيلية الرسمية وحساباتها في مواقع التواصل، انتشر مقطع فيديو صادم يوثق أغنية لأطفال إسرائليلي تعليقًا على الأوضاع في غزة.

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للمزيد حول كلمات أغنية الصداقة الإسرائيلية التي بثبتها هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يأتي متزامنا مع تصاعد حرب غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني شاهد الفيديوجراف التالي:

غزة أغنية الصداقة إسرائيل اليوم العالمي للطفل حرب غزة

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