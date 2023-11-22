أنا مش شيخ يا جماعة..تامر حسني ينشر بوست بـ1000 خطبة عن الصلاة «فيديوجراف»

بوست تامر حسني عن الصلاة ووصية تامر حسني للشباب .. نشر الفنان تامر حسنى، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يحث فيه الشباب على الصلاة.

وصية تامر حسني للشباب

وقال تامر حسنى : انت مش منافق انت مجاهد.. بوست طويل بس اللي هيقراه للآخر هيكون محتاجه جداً والله العظيم.. بخصوص الصلاه هحكي حاجة حصلت معايا حبيت أشارككم بيها للي يهمه الأمر.. في أكيد فيكم مش بيصلي أو بيقطع في الصلاة اللي بيقطع في الصلاه عايز أقول له : افضل قاوم شيطانك لحد ما تنتصر.. ده حصل معايا شخصياً أواظب مرة وأقطع 100 مرة لحد ما استقريت مهما تاخد وقت ثوابك هيكون أكبر لأنك بتجاهد نفسك وشيطانك عشان خاطر ربنا، ليتركز البحث عن عبارة "تامر حسني فيسبوك".

اقرأ أيضًا: طوفان الأقصى وتراخيص السلاح يثير قلق السيدات في إسـ.رائـ.يل.. ما السبب "فيديو جراف"

للمزيد حول وصية تامر حسني للشباب وماذا جاء في بوست تامر حسني عن الصلاة شاهد الفيديوجراف التالي: