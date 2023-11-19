تصريحات صادمة من حسام حسن تجاه عمر كمال: لاعب الأهلي أفضل منه|فيديوجراف

تصريحات حسام حسن والمقارنة بين محمد هاني وعمر كمال عبدالواحد، الصفقة المرتقبة لـ النادي الأهلي .. حالة من الجدل سببها حسام حسن نجم منتخب السابق، بسبب تصريحاته الصادمة للمفاضلة بين لاعبين، أحدهما من المرتقب تعاقد النادي الأهلي معه قريبًا.

تصريحات حسام حسن

كانت البداية بتصريحات حسام حسن، وحديثه عن النادي الأهلي، بأنه لا يحتاج للتعاقد مع عمر كمال عبدالواحد لاعب فريق مودرن فيوتشر خلال الفترة المقبلة.

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ولم يكتفِ بذلك، بل عقد مقارنة بين اللاعبين، وقال إن محمد هاني يتفوق عليه دفاعيًا، واستكمل في تصريحاته الصادمة عبر قناة “إم بي سي مصر”، بأن هاني أصغر سنا وكل ما ينقصه الحصول على الثقة فقط.

تصريحات حسام حسن والمفاضلة بين محمد هاني وعمر كمال عبدالواحد، الصفقة المرتقبة لـ النادي الأهلي وماذا قال عن أداء عمر كمال وأداء محمد هاني.. شاهد الفيديوجراف التالي: