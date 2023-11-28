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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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«حاسس إني في بلدي ووطني».. تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية «فيديوجراف»

عمرو أديب
عمرو أديب

تفاصيل تجنيس عمرو أديب بالجنسية السعودية ، كثيرون يتساءلون على وسائل التواصل عن جنسية عمرو أديب الجديدة عقب إعلانه الحصول على الجنسية السعودية .. ففي سنة 2019 صدر أمر ملكي ينص على فتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والتقنية والثقافية والرياضية والعلمية، بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية.

جنسية عمرو أديب الجديدة

أمر تجنيس الكفاءات في المملكة العربية السعودية، فتح الباب لعدد من الأجانب والمصريين للحصول على الجنسية السعودية، ومن ضمنهم الإعلامي عمرو أديب.

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للمزيد حول جنسية عمرو أديب الجديدة و تفاصيل تجنيس عمرو أديب بالجنسية السعودية وماذا قال في برنامجه شاهد الفيديوجراف التالي:

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