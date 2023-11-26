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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

تفاصيل آخر تطورات
تفاصيل آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي

الملء الخامس لسد النهضة في إثيوبيا دون تنسيق مع مصر والسودان .. أثر التخزين الرابع لـ سد النهضة الإثيوبي على المياه التي تصل إلى مصر، وهو ما أدى إلى سد احتياجات مصر المائية عن طريق السد العالي.

الملء الخامس لسد النهضة 

وأوضح الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة آخر تطورات سد النهضة التي تظهر من خلال صور الأقمار الصناعية، وهي استمرار تدفق المياه من فتحتي التصريف وأعلى الممر الأوسط لسد النهضة. 

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للمزيد حول موعد الملء الخامس لسد النهضة في إثيوبيا دون تنسيق مع مصر والسودان وتأثير ذلك على المفاوضات وحصص كل من مصر والسودان من مياه نهر النيل شاهد الفيديوجراف التالي:

سد النهضة الملء الخامس الملء الخامس لسد النهضة اثيوبيا مصر والسودان

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