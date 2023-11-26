موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

الملء الخامس لسد النهضة في إثيوبيا دون تنسيق مع مصر والسودان .. أثر التخزين الرابع لـ سد النهضة الإثيوبي على المياه التي تصل إلى مصر، وهو ما أدى إلى سد احتياجات مصر المائية عن طريق السد العالي.

الملء الخامس لسد النهضة

وأوضح الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة آخر تطورات سد النهضة التي تظهر من خلال صور الأقمار الصناعية، وهي استمرار تدفق المياه من فتحتي التصريف وأعلى الممر الأوسط لسد النهضة.

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