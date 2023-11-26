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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو أحرج إسرائيل.. عجوز تلوح لأفراد المقاومة بعد إطلاق سراحها من الأسر «فيديوجراف»

عجوز تلوح لأفراد
عجوز تلوح لأفراد المقاومة بعد إطلاق سراحها من غزة

بدء الهدنة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.. انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع  فيديو أثارت جدلًا كبيرًا، حيث أظهرت إحدى الأسيرات الإسرائيليات وهي تلوّح بيدها أثناء مغادرتها قطاع غزة.

تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

الأسيرة الإسرائيلية تم الإفراج عنها ضمن الدفعة الأولى في صفقة تبادل بين حماس والجيش الإسرائيلي، في أول أيام الهدنة التي تم إبرامها بعد أكثر من 45 يوما من القصف المتتالي من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين من أهالي قطاع غزة، إضافة إلى قطع جميع سبل الحياة الآدمية من الغذاء والوقود والأدوية.

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للمزيد حول بدء الهدنة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس وما رد فعل إسرائيل على فيديو حماس الخاص بتبادل الأسرى بعد بدء الهدنة في قطاع غزة، شاهد الفيديوجراف التالي:

إسرائيل تبادل الأسرى بدء الهدنة الهدنة حماس

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