لعب في الدوري الإنجليزي ويريد الأبيض.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟ «فيديوجراف»

من هو راضي الجعايدي مدرب الزمالك الجديد المحتمل ؟ مدرب الزمالك الجديد.. لا يزال الحديث قائما عن المدير الفني القادم للفارس الأبيض، حيث تم تداول العديد من التقارير الصحفية مؤخرًا عن اقتراب مدرب تونسي من تدريب الفريق.

من هو راضي الجعايدي مدرب الزمالك الجديد المحتمل؟

نادي الزمالك أعلن مؤخرًا رحيل خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق للفريق، وتولى معتمد جمال المسئولية بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق فنيًا خلال الفترة المقبلة.

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