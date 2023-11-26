للمرة الثانية في أسبوع.. هجوم على سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي|فيديوجراف

هجوم على سفينة ملياردير إسرائيلي.. أكد مسؤول أمريكي، تعرض سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي، لهجوم بطائرة مسيرة في المحيط الهندي صناعة إيرانية، موضحًا أن السفينة كانت ترفع علم مالطا وتعرضت لأضرار مادية دون إصابة أي من أفراد طاقمها، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

https://youtu.be/Xr5L07KNgMc

هجوم على سفينة ملياردير إسرائيلي

وكانت وسائل إعلام لبنانية، أعلنت تعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم في المحيط الهندي بطائرة مسيرة صناعة إيرانية، قبل ساعات من تنفيذ الهدنة في غزة.

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للمزيد حول تفاصيل تنفيذ هجوم على سفينة ملياردير إسرائيلي في المحيط الهندي ردا على المجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين المدنيين في غزة ومارد الفعل الإسرائيلي شاهد الفيديوجراف التالي: