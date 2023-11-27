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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

هل ظهرت سلالات جديدة
هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر

حقيقة ظهور سلالات الدرن في مصر بسبباللاجئين والنازحين إليها .. نفت الحكومة رصد سلالات جديدة من مرض الدرن، بعد انتشار شائعات حول ظهور حالات جديدة في البلاد.

حقيقة ظهور سلالات الدرن

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، أن وزارة الصحة والسكان نفت هذه الشائعات، مؤكدة أنه لا صحة لظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر.

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وأضافت وزارة الصحة أنه لم يتم رصد أو تسجيل أي تحورات أو سلالات جديدة لمرض الدرن في أي محافظة على مستوى الجمهورية، وفقًا للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء.

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للمزيد حول حقيقة ظهور سلالات الدرن في مصر بسبب تكدس اللاجئين والنازحين إليها وكيف ردت الحكومة شاهد الفيديوجراف التالي:

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