الإنترنت مقابل عودة الشركات للإعلان على منصته.. كواليس زيارة إيلون ماسك للاحتلال «فيديوجراف»

تفاصيل زيارة إيلون ماسك لإسرائيل في ظل استمرار حرب غزة .. حيث أكد رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق هيرتسوج، أن لـ إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا ورئيس شركة سبيس إكس، وصاحب منصة إكس "دورًا مهمًا" في الحد من معاداة السامية.

تفاصيل زيارة إيلون ماسك لإسرائيل

تصريحات رئيس إسرائيل هيرتسوج، جاءت خلال زيارة إيلون ماسك لإسرائيل، حيث أشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك منصة “إكس” التابعة لـ ماسك، تحمل الكثير من الظواهر القديمة للكراهية ومعاداة السامية خصوصًا في ظل حرب غزة التي تشنها إسرائيل ضد المدنيين في غزة لتهجيرهم قسريًا.

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