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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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على خطى أمريكا في العراق.. حكاية الكوتشينة الموزعة على جنود الاحتلال بغزة «فيديوجراف»

كوتشينة تل أبيب ..
كوتشينة تل أبيب .. عنوان جديد للفشل

كوتشينة تل أبيب أحدث إرهاصات فشل إسرائيل في حرب غزة، فبعد الجرائم التي قامت بها إسرائيل داخل قطاع غزة من قتل وسفك لدماء الأطفال والنساء، تخطط إسرائيل للسير على خطى الولايات المتحدة الأمريكية، وتنفيذ أكبر عمليات اغتيال لقادة حماس. 
 

كوتشينة تل أبيب

كما قامت واشنطن من قبل بتصميم أوراق كوتشينة تحمل صورًا للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وكبار قادته، قامت تل أبيب اليوم بتوزيع أوراق كوتشينة كاملة – 52 ورقة – تحمل صورًا لقادة حماس المطلوب اغتيالهم، وذلك على جنودهم المتواجدين داخل قطاع غزة، والملفت للنظر أن هناك عددًا من تلك الصور تعود لقادة حماس المتواجدين في عدد من دول العالم مثل تركيا وقطر، وهو مؤشر لعدم احترام سيادة الدول كما فعلت من قبل وتنفيذها للعديد من عمليات الاغتيال خارج أراضيها.

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للمزيد حول كوتشينة تل أبيب أحدث إرهاصات فشل إسرائيل في حرب غزة وهل ستكون ذات جدوى في العثور على قادة حركة حماس في قطاع غزة شاهد الفيديوجراف التالي: 

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