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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

صانعة أفلام يـ.ـهـ.وديـ.ـة تعلن تخليها عن الجنسية الإسـ.رائيـ.ليـ.ـة.. ماذا قالت؟

المخرجة وصانعة الأفلام
المخرجة وصانعة الأفلام الكندية يولا بنيفولسكي

صانعة أفلام إسرائيلية تتخلى عن جنسيتها بسبب المآسي التي سببتها الحرب الإسرائيلية على غزة .. انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصانعة أفلام إسرائيلية مقيمة في كندا تعلن تخليها عن الجنسية الإسرائيلية نتيجة الوضع المأساوي الذي تسبب فيه جيش الاحـ تلال في قطاع غزة الفلسطيني. 

تطورات حرب غزة

قالت صانعة الأفلام في مقطع الفيديو: “اسمي يولا، وأنا فنانة ومخرجة في تورنيتو، أنا أيضا مواطنة إسرائيلية، غادرت إسرائيل منذ 23 عاما، وأعيش في كندا منذ ذلك الحين، هذا جواز سفري الإسرائيلي وهذه هويتي الإسرائيلية وبطاقة الإعفاء من الجيش، لم أخدم في الجيش”.

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للمزيد حول تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة وماذا قالت صانعة الأفلام الإسرائيلية التي أعلنت تخليها عن جنسيتها الإسرائيلية بسبب حرب غزة شاهد الفيديوجراف التالي:

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صانعة أفلام يـ.ـهـ.وديـ.ـة تعلن تخليها عن الجنسية الإسـ.رائيـ.ليـ.ـة.. ماذا قالت؟

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