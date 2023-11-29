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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هل تسبب حسام غالي في رحيل موسيماني وسيد عبدالحفيظ عن الأهلي؟|«فيديوجراف»

حسام غالي
حسام غالي

هل كان حسام غالي سببا في رحيل سيد عبدالحفيظ وموسيماني عن النادي الأهلي ؟ .. كشف حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن حقيقة أنه السبب في رحيل بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للفريق، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق. 

كواليس رحيل موسيماني عن النادي الأهلي

وقال حسام غالي خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد في برنامج الهدف على قناة أون سبورتس، أن كل ما يتردد غير صحيح، ورحيل أي فرد عن منظومة النادي الأهلي، يكون بقرار جماعي من المعنيين، ولا يوجد رأي فردي داخل القلعة الحمراء.

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للمزيد حول كواليس رحيل سيد عبدالحفيظ وبيستو موسيماني عن النادي الأهلي وما علاقة حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بالأمر شاهد الفيديوجراف التالي:

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