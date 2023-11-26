رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا: موافقة بنتي تعيش تجربة المساكنة «فيديوجراف»

تفاصيل التحرش برانيا يوسف ورأي رانيا يوسف في المساكنة ومن هي ابنة رانيا يوسف.. عبارات حظيت بنسبة عالية من البحث خلال الساعات الماضية، عقب التصريحات التي أطلقتها الفنانة رانيا يوسف عن المساكنة.

المساكنة مع ابنة رانيا يوسف

الفنانة رانيا يوسف أبدت رأيها في المساكنة قبل الزواج قائلة إنها ترفض خوض تلك التجربة ولكنها لن تمانع إذا فعلت ابنتها ذلك ولن تمانعها.

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وأضافت رانيا يوسف في تصريحات تليفزيونية: "أنا لن أعيش المساكنة أعوذ بالله، أنا غير ابنتي وتربيتي غير تربيتها ومش هامنعها لو عرفت باللي عملته".

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