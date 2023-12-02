تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي وموقفه من المشاركة أمام يانج أفريكانز «فيديوجراف»

تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم .. أظهر الفحص المبدئي الذي أجراه محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، إصابته بالتواء في الكاحل.

تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم

غادر اللاعب محمد عبدالمنعم تدريبات الأهلي التي أُقيمت على ملعب بنيامين مكابا، استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا. وفي الوقت نفسه.

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