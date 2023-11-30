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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مفاجأة مدوية.. ليفربول يرغب في ضم مبابي مقابل بيع محمد صلاح «فيديوجراف»

محمد صلاح ومبابي
محمد صلاح ومبابي

هل ينتقل محمد صلاح نجم ليفربول إلى نادي الاتحاد السعودي خلال الفترة المقبلة ويحل محله الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان ؟ تقارير صحفية بريطانية كشفت اليوم الخميس، عن مفاجأة قد تكون الأكبر في الدوري الإنجليزي من خلال رغبة الريدز "ليفربول" في التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي في فترة الانتقالات الصيفية من خلال بيع النجم المصري محمد صلاح لأندية السعودي، وخصوصًا نادي الاتحاد السعودي.  

محمد صلاح وكيليان مبابي

صحيفة "TEAMtalk" البريطانية نشرت خبرًا حصريًا يفيد برغبة ليفربول في التعاقد مع كيليان مبابي في صفقة انتقال حرة، في حال بيع محمد صلاح لنادي الاتحاد السعودي.

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للمزيد حول فرص انتقال محمد صلاح نجم إلى نادي الاتحاد السعودي خلال الفترة المقبلة ويحل محله الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان شاهد الفيديوجراف التالي:

محمد صلاح ليفربول مبابي كيليان مبابي الاتحاد السعودي

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