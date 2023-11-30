مفاجأة مدوية.. ليفربول يرغب في ضم مبابي مقابل بيع محمد صلاح «فيديوجراف»

هل ينتقل محمد صلاح نجم ليفربول إلى نادي الاتحاد السعودي خلال الفترة المقبلة ويحل محله الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان ؟ تقارير صحفية بريطانية كشفت اليوم الخميس، عن مفاجأة قد تكون الأكبر في الدوري الإنجليزي من خلال رغبة الريدز "ليفربول" في التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي في فترة الانتقالات الصيفية من خلال بيع النجم المصري محمد صلاح لأندية السعودي، وخصوصًا نادي الاتحاد السعودي.

محمد صلاح وكيليان مبابي

صحيفة "TEAMtalk" البريطانية نشرت خبرًا حصريًا يفيد برغبة ليفربول في التعاقد مع كيليان مبابي في صفقة انتقال حرة، في حال بيع محمد صلاح لنادي الاتحاد السعودي.

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