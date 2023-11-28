كوارث سائقي النقل.. أحدهم روع المواطنين وآخر دمر كوبري عرابي «فيديوجراف»

القيادة المتهورة سبب رئيسي في حوادث الطرق، خصوصًا على الطرق السريعة مثل طريق الواحات، فسائق طريق الواحات صاحب القيادة المتهورة لسيارة نقل على سرعة تتجاوز 140 كم/ساعة، تسبب في حالة من الرعب للمواطنين على طريق الواحات.

سائق طريق الواحات

سائق طريق الواحات طمس لوحات السيارة، وغيّر من موضعها في مخالفة واضحة للتعليمات المرورية.

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