القصة الكاملة لوقف ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي.. ماذا فعلت؟ «فيديوجراف»

سبب وقف ريهام سعيد الإعلامية الشهيرة عن ممارسة العمل الإعلامي وما علاقة قناة الشمس وقناة هي وما هو قرار نقيب الإعلاميين بشأن ريهام سعيد .. حيث قرر طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، وقف ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي لحين انتهاء التحقيق معها.

سبب وقف ريهام سعيد

طارق سعدة قال في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، إن سبب وقف ريهام سعيد جاء لحين الانتهاء من التحقيقات هو الشكوى المقدمة من قناة الشمس، لمخالفتها بنود التعاقد في واقعة محددة، وهو السبب الذي أدى لوقفها لحين انتهاء التحقيق.

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