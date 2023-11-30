وفاة هنري كيسنجر مهندس الدبلوماسية الأمريكية.. أبرز الملفات والمواقف في مسيرته|فيديوجراف

وفاة هنري كيسنجر .. توفي وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 100 سنة.

وفاة هنري كيسنجر

هنري كيسنجر يعد من أبرز وزراء الخارجية في تاريخ الولايات المتحدة، حيث لعب دورًا بارزًا في السياسة الخارجية للولايات المتحدة بين عامي 1969 و1977.

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وخلال هذه الفترة، كان هنري كيسنجر رائدًا في سياسة الانفراج الدولي مع الاتحاد السوفييتي، ونسق افتتاح العلاقات الأمريكية مع جمهورية الصين الشعبية، وانخرط في ما أصبح يُعرف باسم دبلوماسية الوسيط المتنقل في الشرق الأوسط لإنهاء حرب أكتوبر، والتفاوض على اتفاقيات باريس للسلام، وإنهاء تدخل أمريكا في حرب فيتنام.

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