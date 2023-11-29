عيش حر بجنيه..تفاصيل طرح خبز عبر الكارت الذكي لغير حاملي بطاقات التموين «فيديوجراف»

طريقة استخراج الكارت الذكي للخبز والأوراق المطلوبة لاستخراج كارت الخبز .. عبارات هي الأكثر بحثا على شبكة الإنترنت منذ الإعلان عن قرب طرح العيش الحر عبر الكارت الذكي، ليبحث المواطنون عن طريقة استخراج الكارت الذكي .. حيث تعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح العيش الحر عن طريق المخابز البلدية بسعر مخفض، وهو جنيه واحد لكل رغيف لغير حاملي بطاقات التموين وذلك مقارنة بسعر جنيه ونصف جنيه أو جنيهين في المخابز السياحية.

العيش الحر والكارت الذكي

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين التجارة الداخلية أعلن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي من حيث المبدأ على طرح الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية، لافتًا إلى تجربة المنظومة الجديدة في عدد من المخابز وأنه من المقرر تعميمها يناير 2024.

اقرأ أيضًا: كنز جديد.. ماذا وجدت بعثة كندية في صحراء مصر الغربية؟

للمزيد حول طريقة استخراج الكارت الذكي للخبز والأوراق المطلوبة لاستخراج كارت الخبز مع قرب طرح الكارت الذكي لصرف العيش الحر لغير حاملي بطاقات التموين شاهد الفيديوجراف التالي: