منظومة حارس.. مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مضاد للطائرات بدون طيار |فيديوجراف

مواصفات منظومة حارس 5 الموجهة ضد الطائرات بدون طيار والتي جرى الكشف عنها ضمن المنتجات العسكرية المصرية في معرض إيديكس 2023 ..

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتاح فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، وذلك في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، كما تفقد الرئيس السيسي أجنحة المعرض الدولي، مشيدا بالمنتجات المصرية المعروضة التي تضاهي المنتجات العالمية.

أنظمة التشويش على الطائرات بدون طيار

اتجهت الجيوش العالمية مؤخرًا الاعتماد على الطائرات بدون طيار أو ما يُعرف بـ «المُسيّرات»، والي ظهرت في العديد من مسارح العمليات المختلفة على مستوى العالم، مما دعى إلى تصنيع مُنظومات لمُجابهة تلك المُسيرات، وكانت مصر من ضمن تلك الدول التي فطنت لهذا التحدي الكبير، وقامت بتصنيع عدد مختلف من المنظومات لمجابهة الطائرات بدون طيار على مستوى اختلافها وإمكانيتها.

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