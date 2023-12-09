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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خلال زيارته للسعودية.. بوتين يقع في خطأ فادح ومحمد بن سلمان يتدخّل| «فيديوجراف»

بوتين يقع في خطأ
بوتين يقع في خطأ فادح ومحمد بن سلمان يتدخّل

زيارة بوتين للسعودية ولقاء بوتين ومحمد بن سلمان ولي العهد السعودي .. كلمات طغت على منصات البحث خلال الساعات الماضية، حيث زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المملكة العربية السعودية، حيث دار حديث بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي حول أن الاتحاد السوفيتي أول من اعترف بالمملكة بعد استقلالها، حيث صحّح الأمير محمد بن سلمان معلومة تاريخية وقال: "السعودية لم تستقلّ، السعودية أُعيد توحيدها ولم تكن مستعمرةً في التاريخ".

زيارة بوتين للسعودية

وشدد الرئيس الروسي "بوتين" على أهمية مشاركة البلدين في التقديرات والتصوُّرات، فيما يخص التطوُّرات الأخيرة التي طرأت على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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للمزيد حول زيارة بوتين للسعودية ولقاء بوتين ومحمد بن سلمان ولي العهد السعودي والخطأ الفادح الذي وقع فيه الرئيس بوتين أثناء لقائه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شاهد الفيديوجراف التالي:

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