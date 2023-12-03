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رئيس التحرير
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إعلامية لبنانية تستفز الجمهور: بعد أسبوعين من وفاة جوزي هكون مع غيره|فيديوجراف

الإعلامية اللبنانية
الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان

جويل مردينيان إعلامية شهيرة في لبنان أطلقت عدة تصريحات مثيرة للجدل مؤخرًا لتصبح حديث السوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض، ويزداد البحث عن صور جويل مردينيان ومن هو زوج جويل مردينيان وعدد زيجات جويل مردينيان. 

وقالت الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان إنها لا تستطيع أن تعيش حياتها دون رجل مطلقًا تحت أى ظرف لأنها لم تعتد على أن تكون سينجل منذ سن الـ 16 .

صور جويل مردينيان

وأضافت جويل فى تصريحات تليفزيونية ، قائلة: مستحيل أكون لحالي من غير رجل، إذ لا سمح الله راح زوجي كمال، بعد شهر أو أسبوعين هكون مع غيره، لأني في حياتي ما كنت سنجل من عمر 16، يمكن كنت سينجل أسبوع واحد بين ثلاث علاقات سابقة لي.

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للمزيد حول صور جويل مردينيان وتصريحات جويل مردينيان المثيرة للجدل وماذا قالت عن زوجها وكم عدد زيجات جويل مردينيان شاهد الفيديوجراف التالي:

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