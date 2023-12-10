وزن زائد.. إطلالة صادمة للكينج محمد منير في أحدث ظهور «فيديوجراف»

صور محمد منير الأخيرة وظهور الكينج بوزن زائد.. ظهر الفنان محمد منير بإطلالة صادمة ووزن زائد خلال تحضيره لأحدث أغانيه.

وانتهى المطرب الكبير محمد منير، منذ ساعات قليلة، من تسجيل أغنية جديدة، من كلمات باسم عادل وألحان عصام كاريكا، وتوزيع أنور عمرو.

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موعد طرح أغنية محمد منير

ومن المقرر طرح هذه الأغنية خلال أيام قليلة من الآن، وتحديدًا مع بداية العام الجديد 2024، حيث يتم عمل المكساج الخاص للأغنية، تحت إشراف عصام كاريكا.

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