مندوب روسيا يهاجم أمريكا بلسان أهل غزة في مجلس الأمن.. ماذا قال؟ «فيديوجراف»

كلمة مندوب روسيا في مجلس الأمن بخصوص حرب غزة .. لم يجد بدًا من التحدث بلسان أهل غزة لتوجيه سهام حادة لأمريكا التي أجهضت مشروع قرار إماراتي يدعو لوقف فوري للحرب في القطاع.

كلمة مندوب روسيا بمجلس الأمن

كلمة مندوب روسيا بمجلس الأمن هي سابقة يسجلها دميتري بوليانسكي نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة، باستخدامه اللغة العربية خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة، ناقشت مشروع قرار إماراتي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.

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في البداية، تحدث المندوب الروسي بلغته أولا، لكن لاحقا غيرها إلى اللغة العربية ليقول: "والآن ألتفت إلى إخواني العرب بلغتهم".

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