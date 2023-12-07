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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مضادة للقلق.. إسرائيل تكشف عن حبوب أعطتها حماس للأسرى المفرج عنهم «فيديوجراف»

حبوب حماس .. أحدث
حبوب حماس .. أحدث الادعاءات الإسرائيلية في حرب غزة

حماس وتطورات حرب غزة التي تشنها إسرائيل ضد الأبرياء من سكان قطاع غزة وتفاصيل الادعاءات الإسرائيلية بإعطاء حركة حماس الرهائن الإسرائيليين حبوبا مضادة للقلق قبيل إطلاق سراحهم ..تقارير شغلت الرأي العام مؤخرا.

 الدكتورة هاجر مزراحي، رئيسة القسم الطبي بـ وزارة الصحة الإسرائيلية، أكدت اليوم الخميس إن بعض الإسرائيليين الذين احتجزتهم حماس كرهائن في غزة، حصلوا على أدوية مضادة للقلق قبل إطلاق سراحهم، وفقا لشبكة CNN.

حبوب حماس لـ الرهائن الإسرائيليين

وأضافت مزراحي أمام الصحة في الكنيست الإسرائيلي، أن بعض الإسرائيليين الذين احتجزتهم حماس كرهائن في غزة حصلوا على أدوية مضادة للقلق قبل إطلاق سراحهم.

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للمزيد حول تطورات حرب غزة التي تشنها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة الأبرياء وتفاصيل الادعاءات الإسرائيلية بإعطاء حركة حماس الرهائن الإسرائيليين حبوبا مضادة للقلق قبيل إطلاق سراحهم شاهد الفيديوجراف التالي:

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