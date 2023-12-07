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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شاب ينهي حياة زوجته الحسناء ببشاعة .. ماذا فعلت سيدة المحلة؟ «فيديوجراف»

شاب ينهي حياة زوجته
شاب ينهي حياة زوجته ببشاعة في المحلة

جريمة المحلة التي راحت ضحيتها سيدة المحلة الحسناء واحدة من حوادث القتل التي شهدتها محافظة الغربية ، حيث تمكنت مباحث الجنائية بالغربية اليوم من ضبط شاب انهي حياة زوجته بطعنة غادرة بواسطة أداة حادة بسبب خلافات أسرية بين سيدة المحلة وزوجها، وجرى الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلى طوارئ مستشفى المحلة العام ولكن سيدة المحلة لفظت أنفاسها الأخيرة بمجرد وصولها. 

تفاصيل جريمة المحلة

كما وجهت النيابة العامة بحبس الزوج المتهم "أحمد .ع.ع" بقتل سيدة المحلة 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من سماع أقوال شهود عيان. 

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للمزيد حول جريمة المحلة التي راحت ضحيتها سيدة المحلة الحسناء كواحدة من حوادث القتل التي شهدتها محافظة الغربية شاهد الفيديوجراف التالي:

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