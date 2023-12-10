«الدم بقى ميه».. مهندس دار السلام يعترف بإنهاء حياة والديه وشقيقه «فيديوجراف»

جريمة مهندس دار السلام .. أحدث جرائم القتل التي كشف أمن القاهرة تفاصيلها.. حيث اعترف مهندس دار السلام المتهم بإنهاء حياة والده ووالدته وشقيقه وصديق والده، باعترافات تفصيلية عن جريمته.

نص اعترافات مهندس دار السلام

وقال مهندس دار السلام، إنه استغل جهل والده وقام بالاستحواذ على العقارات الخاصة به وعددها عقاران، وعندما علم والده بالأمر نشبت بينهما خلافات في الفترة الأخيرة، وبتاريخ 1 ديسمبر تشاجر مع والده، بسبب العقارات المملوكة له.

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