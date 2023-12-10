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«الدم بقى ميه».. مهندس دار السلام يعترف بإنهاء حياة والديه وشقيقه «فيديوجراف»

مهندس دار السلام
مهندس دار السلام يعترف بإنهاء حياة والده ووالدته وشقيقه

جريمة مهندس دار السلام .. أحدث جرائم القتل التي كشف أمن القاهرة تفاصيلها.. حيث اعترف مهندس دار السلام المتهم بإنهاء حياة والده ووالدته وشقيقه وصديق والده، باعترافات تفصيلية عن جريمته.

نص اعترافات مهندس دار السلام

وقال مهندس دار السلام، إنه استغل جهل والده وقام بالاستحواذ على العقارات الخاصة به وعددها عقاران، وعندما علم والده بالأمر نشبت بينهما خلافات في الفترة الأخيرة، وبتاريخ 1 ديسمبر تشاجر مع والده، بسبب العقارات المملوكة له.

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للمزيد حول جريمة مهندس دار السلام باعتبارها أحدث جرائم القتل التي كشف أمن القاهرة تفاصيلها شاهد الفيديوجراف التالي:

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