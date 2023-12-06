لأول مرة.. الجيش المصري يفاجئ العالم بامتلاكه أحدث أسطول طائرات بدون طيار|فيديوجراف

أحمس وطابا 1 وطابا 2 و30 يونيو و6 أكتوبر .. أحدث طائرات بدون طيار يمتلكها الجيش المصري .. شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتاح فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، وذلك في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية، .

وحضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، كما تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أجنحة المعرض الدولي، مشيدًا بالمنتجات المصرية المعروضة التي تضاهي المنتجات العالمية.

طائرات بدون طيار

وفي ظل التنامي الكبير في أساليب الحروب والقتال الحديثة، اتجه العالم مؤخرًا نحو الاعتماد على الطائرات بدون طيار أو ما يُعرف بـ "المُسيرات"، حيث أصبح منها العديد من الإصدارات ذات المدايات المختلفة، وهو ما أضاف تحديًا جديدًا أمام الجيوش العالمية.

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